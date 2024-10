Poglejte, kdo stoji za uspehom kitajske restavracije v Mostah pri Komendi

Aifen Ji z možem Xiaowei Chenom že skorajda tri desetletja živi v Sloveniji. 1. oktobra, ko Kitajci praznujejo dan državnosti, zelo pomemben dan, poudari moja sogovornica, je tudi njuna restavracija, Hong Kong 2, ki domuje v Mostah pri Komendi, slavila 27 let obstoja.

Številke, datumi, obeležja so v kitajski kulturi zelo pomembni in tako imenitno, morda tudi ne naključno, mi pove Aifen Ji, so se združile prav zdaj tudi naše poti.

Aifen Ji je zanimiva in igriva sogovornica, nedvoumno predana strankam, in po pričevanju kulinaričnega vodnika Gault & Millau Slovenija in revije Odprta kuhinja se restavracija Hong Kong 2 odmika od povprečja.

Zelo zabaven pa je bil tudi del, ko me je sogovornica neutrudno učila kitajščine. Jasno, šlo je samo za pet besed, a je bilo »trdo« in polno smeha ... Hm, naj ostane pri tem.

Da znate izjemno dobro razvajati vaše gostje in goste z odlično hrano, prijaznostjo in odprtostjo, sem slišala z vseh koncev in vetrov. A najprej bi vas prosila, da nam zaupate svojo pogumno življenjsko pot. Ste iz okolice Šanghaja in pri 18 letih ste se odločili oditi k svojemu stricu v Nemčijo, v Bremen. Kakšno idejo ste takrat imeli, zakaj ste zapustili domovino?

Moj stric ima gostilno že 50 let; pri 18 me je gnala radovednost, tako kot mnoge druge najstnike, kako se živi in dela v Evropi. Imela sem možnost oditi k njemu in sem se vpisala tudi na univerzo, dokončala ekonomijo, se seveda aktivno učila in naučila nemškega jezika, ob tem pa ves čas delala v restavraciji pri stricu ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.