Poglejte, kakšno izjemno skulpturo je izdelala žena našega znanega glasbenika (FOTO)

Sneg, ki je v teh dneh pobelil velik del Slovenije, smo lahko izkoristili na različne načine. Nekateri so ga za sankanje, drugi za smučanje, zelo talentirana slovenska slikarka in kiparka Patricija Rijavec Simonič, ki je žena glasbenika Giannija Rijavca, pa ga je tudi za izdelavo krasnih božičnih jaslic.

Kot je dejala, je skulpturo jaslic, ki upodabljajo Jezusovo rojstvo, izdelala doma na božični večer. Jaslice so požele kar nekaj pozornosti, saj so si jih prišli ogledat njeni prijatelji, sosedje ... In imeli so kaj videti. Zagotovo je bilo vloženega kar nekaj truda, da je bil končni izdelek videti tako, kot je prikazano na slikah.

FOTO: Patricija Rijavec Simonič

Patricija sicer velja za znano vizualno umetnico. Marsikdo jo pozna po tem, da je avtorica slikarskega opusa Ona. Z glasbenikom Rijavcem sta že nekaj časa par. Najprej sta se poročila civilno, nato pa junija lani v baziliki sv. Petra v Vatikanu še cerkveno. Kot je pred časom povedal Rijavec, sta prva Slovenca, ki sta se poročila tam.