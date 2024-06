Ste videli, kako so si v štabu SDS privoščili evroposlanko Jovevo? (FOTO)

Volišča po Sloveniji so ob 19. uri zaprla svoja vrata. V štab SDS je že prispel predsednik stranke Janez Janša, ostali vidni člani stranke pa bodo tja menda prišli do 20. ure. So pa na sedežu stranke, ki ji javnomnenjske raziskave kažejo najboljši rezultat, še pred zaprtjem volišč poskrbeli za provokacijo.

Pred vhod na Trstenjakovi so postavili pručko, nanjo pa nalepili napis: »Pručka za naslednjo evroposlanko Svobode«. To več kot očitno leti na Ireno Jovevo (Svoboda), ki je pred leti, ko je bila še novinarka na komercialni televiziji, med poročanjem v živo pred sedežem SDS uporabila pručko.

Pred štabom SDS - pručka za naslednjo kandidatko Gibanja Svobode. FOTO: Voranc Vogel

Irena Joveva še v vlogi novinarke 2018. FOTO: Zaslonski posnetek, X

Joveva: Ni bilo najbolj enostavno stati na njej

Na dogodek, ki ga je na družbenih omrežjih že večkrat dobila pod nos, se je pred časom odzvala tudi Joveva. »Famozna fotografija takrat še novinarke Irene Joveve. S pručko pred sedežem SDS. Noro! Groza, sramota, čigave interese zastopa, je s pručko prišla do položaja … in podobne neumnosti, ki sem jih lahko brala o sebi. Pa ne takrat, ko je nastala fotografija – na dan parlamentarnih volitev 2018 – takrat ta uboga pručka nikogar ni motila. Razen mene, ker ni bilo najbolj enostavno stati na njej. Motiti jih je začelo pozneje, ko sem bila izvoljena za evropsko poslanko. Ker so pač nekaj morali najti, pa so privlekli to. Češ, haha, kako zelo smešno je to, da Irena Joveva stoji na pručki. Prav, pa naj bo smešno. Nimam težav s tem. Imam jih pa s tem, da se norčujejo tudi iz precej bolj resnih stvari,« je med drugim zapisala na svoji spletni strani.