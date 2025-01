Poglejte, kako je Tombo navdušil s harmoniko (FOTO)

Kot že vrsto let je Denis Novato, harmonikarski virtuoz iz zamejstva, tudi letos nastopil v okviru smučarskih tekem ženskega svetovnega pokala v Cortini d'Ampezzo. »V tem času je tam precej znanih ljudi in zelo sem vesel, da lahko nekaterim predstavim harmoniko. Letos sem imel čast, da sem se družil s kar dvema smučarskima legendama, Kristianom Ghedino in Albertom Tombo,« nam je razkril Novato, ki je pravi svetovljan, saj ogromno potuje in se vedno podruži z znanimi obrazi. Prihodnji konec tedna bo nastopil še v enem znanem smučarskem središču, in sicer v Kitzbühelu.

Cortino d'Ampezzo si je ogledal tudi iz zraka. FOTO: OSEBNI ARHIV

Lani je nastopil na koncertu Prifarskih muzikantov, katerega prvi del bo ta petek predvajala Televizija Slovenija. FOTO: BRANKA TIMPRAN

»Zelo sem vesel, da me iz leta v leto vabijo na tovrstne dogodke, na katerih lahko zveni moja harmonika. S tem promoviram slovensko glasbo,« pove Novato, ki ga bomo že ta petek zvečer videli na malih zaslonih. Televizija Slovenija bo na prvem programu predvajala prvi del koncerta Prifarskih muzikantov, ki so lani v Cankarjevem domu pripravili tri zaporedne koncertne večere z gosti, z naslovom K sosedu v vas. Na njih je bil poseben gost tudi Denis, ki ga bomo videli in slišali s harmoniko. Prav zato, ker ima harmoniko tako zelo rad, pa bo Denis konec marca, od 28. do 30., v hotelski verigi LifeClass v Portorožu organiziral harmonikarski festival Slovenski meh, ki bo potekal v soorganizaciji z Zvezo diatonične harmonike Slovenije. Na tekmovanju pričakujejo tako tiste, ki igrajo klavirsko, kot one, ki igrajo diatonično harmoniko. To bo priložnost za vse talente, da se pokažejo, in obenem za nabiranje neprecenljivih izkušenj za vse življenje. »To je dogodek, ki bo združil ljubitelje in strokovnjake, navdušencem nad diatonično ali klavirsko harmoniko pa omogočil, da se predstavijo v svojem najboljšem siju,« so zapisali v Zvezi diatonične harmonike Slovenije.