Poglejte, kako je najlepša Slovenka navijala za nogometaše (FOTO)

S pravkar končane specialne olimpijade v Berlinu so se domov vrnili tudi nogometaši iz Zagorja. Varovanci Varstveno-delovnega centra so bili del slovenske reprezentance v sklopu več kot 7000 športnikov iz 176 držav, ki so se pomerili v 26 športnih panogah. Slovenski športniki so tekmovali v atletiki, balinanju, plavanju, kolesarstvu, namiznem tenisu, judu in nogometu in osvojili skupno 18 medalj, torej odličja v vseh omenjenih zvrsteh. Za veliko veselja so poskrbeli nogometaši, ki so v polfinalu z 10:1 porazili Indijo, v finalu pa so bili s 6:1 boljši od Nemcev. Za Slovenijo so v nogometu tekmovali tudi Mitja Čamer, Peter Lenart in Dejan Antolič iz VDC Zasavje pod vodstvom trenerja Domna Pocieche. Zmage na olimpijadi ne bodo pozabili nikoli, saj sta jih do nje pripeljala trdo delo in usklajenost ekipe. »Noro je bilo. Nepozabnih 14 dni smo preživeli v Berlinu. Niti sanjati nismo mogli, kako je to lahko lepo. Celotna ekipa je bila borbena, vsi so nas podpirali, tudi domači, vsa Slovenija je navijala za nas. Veseli smo, ker nam je uspelo. Turnir je bil težak, tudi vroče je bilo, a smo bili uspešni,« je v imenu sotekmovalcev iz Zagorja uspeh komentiral Peter Lenart.

Zagorski del nogometašev med sprejemom v domu. FOTO: VDC ZASAVJE

Zasavskim dobitnikom zlatih medalj so v domačem Zagorju na VDC pripravili lep sprejem z baklami, transparenti, rdečo preprogo in navijači. Med tistimi, ki so jim prišli osebno čestitat, sta bila tudi zagorski župan Matjaž Švagan in aktualna miss Slovenije Vida Milivojša. »Spremljam jih že vse od začetka. Z VDC tudi projekt Miss Slovenije sodeluje že nekaj let. Vedno jih podprem, za naše zlate nogometaše sem tudi navijala v času olimpijade. Njihov uspeh ni pomemben dogodek in velik uspeh samo zanje ali za VDC, temveč za celotno Slovenijo,« nam je povedala najlepša Slovenka. Fantje so se njene čestitke razveselili. »Trinajst fantov nas je bilo, 14 dni smo bili v nekakšni karanteni, tako da kaj mislite, kako smo se počutili ob njeni čestitki? Super!« so bili navdušeni. Sicer pa je tudi uradno najlepša Slovenka športnica. Nekoč je tekmovala na plesnih tekmovanjih, danes pa se s plesom ukvarja le ljubiteljsko.