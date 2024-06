Poglejte, kaj je v centru Sarajeva počela ministrica Tanja Fajon (FOTO)

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je ta teden obiskala Bosno in Hercegovino. V Sarajevu jo je pričakala tamkajšnja županja Benjamina Karić, skupaj pa sta se sprehodili po Baščaršiji, poročajo mediji v BiH. Političarki sta si v centru Sarajeva privoščili kavo, vodo pa sta pili kar iz pitnikov na ulici.

»Vedno je lepo priti med dobre prijatelje v Sarajevu. Z županjo in s prijateljico Benjamino Karić sva se sprehodili po prelepi Baščaršiji. Slovenija podpira prizadevanje BiH na poti v EU. Mesto živi in diha s turizmom. Tudi nasmejani Slovenci so naju ustavljali na ulicah,« je na Twitterju zapisala Fajonova.