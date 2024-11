Poglejte, kaj je počela Nataša Tič Ralijan (FOTO)

Waldorfska šola Ljubljana je v sredo, 27. novembra, organizirala pletenje adventnih venčkov s prijatelji in gosti šole iz javnega življenja pred dvajsetimi leti. V vseh teh letih so gostili že veliko obiskovalcev in spletli veliko venčkov.

Vsako leto se vrsti rednih udeležencev pridruži še nekaj novih imen in tako je bilo tudi letos. Dogodka se je udeležila tudi vsestranska igralka Nataša Tič Ralijan, kakšen venček je letos spletla, je povedala posebej za Slovenske novice.

»Letos sem naredila bombone, tako kot sva jih delali skupaj z mamo, ko smo okraševali jelko, ko sem bila otrok. Na dogodku je bilo zelo prijetno vzdušje, spomnili smo se na Manco Košir, Ana Dolinar je zraven prebrala eno njeno pesem kot vsako leto. Lepo praznično vzdušje je bilo in veselila sem se bonbončkov.«

Ana Dolinar FOTO: Mediaspeed

Saša Lendero FOTO: Mediaspeed

Nataša je v tem času polno zasedena, konec septembra je imela premiero predstave Čas za veselje v MGL, naslednjo sredo pa odhaja v Beograd, saj imajo tam gostovanje predstave. Decembra jo lahko vidimo tudi v uspešnem muzikalu Adamsi, v uspešnici Sosedje in v predstavi Zločin na kozjem otoku.

