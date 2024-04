Nataša Tič Ralijan v objemu svojega mlajšega sina (FOTO)

Priljubljena slovenska igralka Nataša Tič Ralijan, ki je svojo največjo prepoznavnost dosegla pred desetletjem s humoristično televizijsko vlogo Ane Lize, velja tudi za odlično gledališko igralko. Te dni se je predstavila v novi gledališki predstavi Zločin na Kozjem otoku.

Gre za dramo italijanskega dramatika Uga Bettija, ki razgalja različne odtenke človeka in njegovih odnosov, premierno pa so jo uprizorili v Mestnem gledališču ljubljanskem, katerega članica je Tič Ralijanova. Ta igra svakinjo Pio, ki živi v skromni in samotni hiši na otoku skupaj z Agato in njeno hči Silvio, med katere vstopi neznan mlad moški.

Igralska zasedba: Nataša Tič Ralijan, Judita Zidar, Gregor Gruden in Julita Kropec. FOTO: MGL

V opisu predstave je navedeno, da se vsaka od ženskih junakinj sooča z lastnimi strastmi, hrepenenji, obsesijami in strahovi. »Pod žgočim mediteranskim soncem se odigra drama medčloveških odnosov, v kateri želja po drugem trči ob gon po samouresničitvi, ljubezen in sla pa se dopolnita v zločinu in smrti,« je podpis pod uprizoritvijo.

S sinom Tosjo. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Sinova ob mami

Premiero so uspešno predstavili konec minulega tedna, med publiko pa je bilo mogoče opaziti tudi igralkinega mlajšega sina Tosjo Tiča, ki bo letos dopolnil 22 let. V preteklosti se je že izkusil v vlogi igralca. Njuno skupno fotografijo je objavilo Mestno gledališče ljubljansko na družbenem omrežju.

Gal Tič, Nataša Tič Ralijan in direktorica ter umetniški vodja MGL Barbara Hieng Samobor. FOTO: MGL

58-letni igralki Nataši Tič Ralijan, ki je bila poročena s pokojnim igralcem Gašperjem Tičem, se je v zakonu kot prvorojenec rodil tudi Gal Tič, ki pa bo letos dopolnil 25 let. Je študent Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in velja za slikarja ter vsestranskega likovnega umetnika, ki je že razstavljal svoje slike. Tudi Gal je bil lani poleti ob svoji mami, ko so ob šesti obletnici smrti njegovega očeta in igralca, njegovi igralski kolegi uprizorili dobrodelno predstavo Tih vdih.