Počili boste od smeha: Jelko Kacin, kot ga še niste videli (VIDEO)

Vladni govorecje s sporočilom, da bo Slovenija Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, marsikoga spravil v slabo voljo. Po družbenih omrežjih so tako zakrožile številne animacije, kjer so si ga avtorji pošteno privoščili. V eni izmed njih se je Kacinov obraz pojavil na telesu postavne mladenke v kopalkah, ki zapeljivo poplesuje.Na zabavno animacijo se je odzval tudi Kacin. »Nekdo se je zares potrudil ... « je zapisal na twitterju in dodal nekaj smeškov.To pa ni prvič, ko so si vladnega govorca privoščili na družbenih omrežjih. Pred dnevi je krožila njegova fotografija z novinarske konference, v ozadju pa so se namesto logotipov vlade pojavili mivka, morje in palma.Tudi na to stvaritev se je Kacin odzval: »Hvala za trud in tweet, morda čez nekaj let, neko zimo, morda tudi v takem okolju, ko bo učinkovitega cepiva že dovolj. Se že veselim pravega Pacifika, pravzaprav Polinezije.«