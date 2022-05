Po zmerjanju novinarke s pras**o, so se odzvali na nacionalki

Tokratnemu opozorilu botrujejo žaljivke, pritiski in verbalni napadi na novinarko Televizije Slovenija Andrejo Gregorič, ki bo vodila novo informativno oddajo Panorama, izmenjaje z Davidom Urankarjem in Lizo Praprotnik. Oddaja bo prvič na sporedu v ponedeljek zvečer na drugem televizijskem programu.

V javnem zavodu najostreje obsojajo tovrstne napade na novinarje RTVS, javnost pa pozivajo k umiritvi dialoga. Po njihovih navedbah je še posebej obsojanja vredno, ko s posameznimi novinarji obračunavajo njihovi kolegi, tudi kolegi iz iste medijske hiše. Vse zaposlene v zavodu zato znova prosijo, naj morebitna nesoglasja rešujejo s spoštljivo komunikacijo znotraj svojih delovnih okolij.

Zdrava demokratična družba mora biti odprta za različnost mnenj in stališč, posameznik pa ima pravico brez strahu pred pritiski in javnim obračunavanjem opravljati svoje delo, so navedli. Po njihovem zagotovilu bo zavod uporabil vsa pravna sredstva, da zaščiti zaposlene.

V zavodu so že v začetku tega meseca ostro obsodili napade in pritiske na novinarje v hiši. Takrat so bili razlogi pritiski na Vido Petrovčič zaradi govoric, da naj bi od Marcela Štefančiča prevzela vodenje Studia City. Uradnih informacij, kdo bo vodil to oddajo, sicer še ni.