Novinarka nacionalke: Sem izdajalka, prasica, sem neumna, naivna, pokvarjena

Na RTV prihaja nova informativna oddaja z imenom Panorama, in odkar so napovedali spremembe, se znotraj hiše in tudi v javnosti lomijo kopja. Deljenja mnenja glede informativne oddaje pa so očitno na rob pripeljala voditeljico in dolgoletno novinarko RTV Andrejo Gregorič. V dolgem zapisu je povedala svoje mnenje in dogajanje zadnje čase, saj je bila deležna številnih kritih, tudi od kolegov z RTV.

»Prikladna iztočnica za posmeh in prezir, plazove žaljivk in zmerljivk, ki se vrstijo že kake 4 mesece. Pogosto so dodane zavajajoče interpretacije in podcenjujoči komentarji. Sem izdajalka, prasica, sem neumna, naivna, pokvarjena ... in še kaj in še kakšna. Raje ne bi naštevala še sočnejših označb, ki se mi jih lepi.

Kaj pa je Panorama?

Je kolektiv novinarjev, ki smo se odločili za poklicni izziv. Tako, čez palec, bi rekla, da nas je vseh skupaj 20–30. Približno tretjina do polovica nas je iz hiše, preostali so prišli od drugod. Pa ne iz določene strankarske televizije ali portala, kot se rado razglaša.«

V zapisu še razkriva, da ni politično opredeljena, da pa ima svoje mnenje, kar striktno ločuje od svojega dela. In tako bo tudi v prihodnje. S stavko se strinja, vendar poudarja, da za opozarjanje na razmere niso dovoljena vsa sredstva.