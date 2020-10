Poglejte, kaj po ukinitvi oddaje počne Blaž Švab

Voditeljski par je zagotovo pustil pečat pri gledalcih in gledalkah ter poslušalcih in poslušalkah. FOTO: Adrian Pregelj

Zagotovo se v različnih zgodbah še srečamo.

Kot strela z jasnega je pred dnevi v javnosti odjeknila novica, da se oddaja Slovenski pozdrav, ki je bila na sporedu kar sedem let, poslavlja z malih zaslonov, in nikakor ni osrečila oboževalcev. »Ustvarjalci smo hvaležni in počaščeni, da bomo lahko sedemletno delo zaokrožili s poslovilno sezono oddaj Slovenski pozdrav. Odločili smo se, da se poslovimo s posebno serijo osmih oddaj, v katerih se bomo spomnili nekaterih najlepših, najbolj ganljivih in najbolj zabavnih skupnih trenutkov. Poslavljamo se z nasmehom, ker smo v sedmih letih pokazali vse, kar smo lahko in zmogli pokazati. Vsak konec je nov začetek. Zagotovo se v različnih zgodbah še srečamo,« je ob tem povedal, voditelj in scenarist oddaj.Njegova sovoditeljicaima trenutno polne roke dela s prenovo hiše, za katero je pred kratkim dobila gradbeno dovoljenje, ob tem pa ne dvomi, da se bo tudi na njenem obzorju kaj kmalu pojavil nov projekt.Blaž je še povedal, da se ne umika povsem, kot pravi, se bo lotil ustvarjanja drugih projektov in televizijskih vsebin. In očitno že ima nove ideje! Na družabnem omrežju je namreč objavil fotografijo, na kateri v domači pisarni za računalnikom kuje nove načrte. Ob tem ni izdal, ali ustvarja na glasbenem ali televizijskem področju. »Pozdrav iz domače pisarne. Ustvarjamo in udejanjamo nove ideje,« je bil kratek in jedrnat.