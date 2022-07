Sanjski moški sprožil vojno: slovenska vplivnica ima z njim skupno zgodovino

Po spletnih objavah nekdanjega sanjskega moškega Gregorja Čeglaja se je že oglasil eden izmed omenjenih na njegovih posnetkih. Jani Jugovic, Sloveniji bolj znan kot Cool fotr, je zadevo predal v pravne roke, kmalu za njim pa se je javila še njegova Teja.

Tudi njej so svetovali, naj se ne »vžiga« in naj ne komentira Čeglajevih objav. Vse, kar je povedala, je bilo to, da ima nekdanjega sanjskega moškega že nekaj časa blokiranega in da imata določeno skupno zgodovino, ki je trenutno ne more komentirati. Po drugi strani pa je Gregor obljubil novo pošiljko tračev, ki bodo pretresli slovensko sceno.

Zgovorni temnolasec se sicer mudi v ZDA, kjer gradi kariero, očitno pa mu Slovenija in njeni estradniki vseeno ne gredo iz glave.