Po šovu Talentov (spet) završalo med gledalci: Ahmed pa živa kuhinja, pika amen

Pisali smo, da je tretja polfinalna oddaja šova Slovenija ima talent postregla z odličnimi točkami, zato so imeli gledalci težko nalogo, koga poslati v finale. Prvi se je v finale uvrstil pevec Domen Kljun, drugi in tretji po glasovih gledalcev pa sta bila Ahmed in skupina Pantalonos, med katerima so odločali žiranti. Oba sta z njihove strani prejela po dva glasova, tako da so se ponovno gledali glasovi gledalcev, kjer pa jih je več dobil cirkusant Ahmed.

Uradna stran Slovenija ima talent je na facebooku objavila zapis, kdo gre v finale, pod objavo pa se je zvrstilo precej razočaranih mnenj nad razpletom oddaje. Nekateri komentatorji so prepričani, da se v finale ni uvrstil tisti, ki bi se moral.

Objavljamo le nekaj jeznih zapisov (nelektorirano):

• »Bog pomagi, letošnji talenti so sama katastrofa in ena kuhina. Meni se zdi, da je Domen zasluženo prišel v finale. Za Ahmeda pa ne vem, ali si je zaslužil priti v finale. Mislim, da je preveč politika v ozadju bila kriva za odločitev.«

• Bravo, zaslužena zmaga Domna. Zelo žalostno pa, da se je žirija odločala med ostalima dvema in da so v finale poslali Ahmeda..

• Domen,zasluženo, bravo. Ahmed pa živa kuhinja, pika amen.

• Čestitke Domnu. Za drugega ne verjamem, da je dobil toliko glasov. Škoda, da se to javno ne vidi . Saj ni bil slab, vendar menim, da so Pantaloons dobili več glasov

• Tudi za Domna ne verjamem, da je dobil največ glasov, ker je lepo zapel, ni pa bil spet nek presežek za finale.

• Slovenija ima talent, mislim, da je danes večini Slovenije postalo jasno, da je vse, kar delate, 'grdo' zrežirano kaj in kako mora biti. To danes je bila samo pika na i. Tisti, ki smo si katero izmed vaših oddaj ogledali v živo, vemo, da nič ne prepustite naključju in da vedno ima tisti moč, ki si vi izberete. Bodite pošteni in celotni Sloveniji, ki vas glede pokažite rezultate glasovanja in količino ljudi, ki je dalo glas. Od 4. sezone naprej je to vaša standardna pot, ki jo urejate za vaše gledalce. Da se o Kmetiji, Ljubezen po domače, Sanjski moški itd. niti na pogovarjamo.