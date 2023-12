Po šovu Slovenija ima talent se jim je spremenilo življenje: dobili so klic iz Amerike

Dober glas seže v deveto vas, glas o izjemnem nastopu Gozda strahov v šovu Slovenija ima talent, pa očitno še dlje. Izvajalci najbolj strašne točke v letošnji sezoni so namreč dobili povabilo ameriške različice šova, da s svojo točko nastopijo tudi pri njih.

Gozd strahov je v letošnji sezoni navdušil s svojim nenavadnim in strašnim nastopom. V pogovoru za 24ur so povedali, da so želeli pokazati nekaj novega, kontroverznega. Predstaviti so želeli iluzijo s strašljivim vzdušjem. Kljub temu da so obtičali v polfinalu, pa njihov nastop ni šel kar mimo. Prejeli so namreč klic iz Amerike. Čeprav so najprej mislili, da gre za šalo, se je izkazalo, da jih res kliče producent Amerika ima talent, ki jim ponuja nastop pred tri tisoč glavo množico.

»Nekaj dni po polfinalnem nastopu Gozda strahov smo prejeli email od enega izmed casting producentov šova Amerika ima talent, za katerega smo sprva mislili, da je samo potegavščina. Videl je namreč našo avdicijo, ki je bila naložena na YouTube in vprašal, če bi bili podoben nastop, kot smo prestrašili slovenski žirantki šova, pripravljeni izvesti tudi z nemškim supermodelom Heidi Klum in Simonom Cowellom, ki je kot nekakšen 'oče' in pionir popularnih 'Got Talent' šovov. Za nas bi priskrbeli osebnega producenta, kot tudi potovalnega agenta, ki bi nam uredila namestitev v hotelu in letalske karte, saj bi se snemalo en teden, na največjem odru na svetu, za America's Got Talent, v Los Angelesu, kjer gleda tri tisoč ljudi v živo in nekaj sto milijonov po celem svetu,« je povedala ekipa za 24ur.

Snemanje bo potekalo že marca, ekipa pa zdaj pripravlja tri različne scenarije za čisto novo točko. Gre že za 19. sezono šova, zato vedo, da morajo izstopati, če želijo presenetiti.