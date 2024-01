Po rojstvu hčerke se je naša pevka spet odpravila na smuči

Danes se z družino vsaj enkrat na leto odpravi na smučanje. FOTO: osebni arhiv

Bele strmine so v zadnjih dneh privabile tudi mnoge znane obraze. Članica skupine Bepop Alenka Husič je v teh dneh smučala v Dolomitih in nam zaupala, kako spretna je.

»Ne morem trditi, da sem vrhunska smučarka, mi pa nekako gre, sploh po modrih progah,« se namuzne.

Pravi, da njeni starši nikoli niso smučali, zato interesa za tovrstne zimske aktivnosti pri njih doma ni bilo. »Spomnim se, da sem eno zimo vzela vajeti v svoje roke, se vsa neustrašna povzpela na vrh hriba in smučala brez kakršnega koli predznanja, razen tistega s televizije, v dolino. Na poti se je znašlo kup krtin, ki so oteževale mojo smuko, in ker ob vsem trudu nisem znala zavirati med zavoji, sem odsmučala v gozd, vmes vsaj desetkrat padla, in tako precej hitro zaključila svoj smučarski debi,« se spominja pevka.

Na dilce je znova stopila pri osemnajstih, nekaj zim presmučala, nato pa po rojstvu prve hčerke smučke odložila v kot za skoraj deset let. »Od takrat pa gremo vsaj enkrat na leto nekam na sneg,« še pove pevka in doda, da sta ji poletje in morje veliko bolj pri srcu.