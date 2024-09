Po razhodu z bivšim je Ana Maria Mitić razkrila, s kom zdaj uživa

V oddaji Riba, raca, rak na Planet TV je za mizo sedela četverica znanih obrazov, med drugim televizijska voditeljica, komičarka, igralka in tudi šansonjerka Ana Maria Mitić, ki je pripravila večerjo.

Glasbenik Alex Volasko je tokratno gostiteljico povprašal o ljubezenskem življenju. Navdih za vprašanje je dobil zaradi predjedi, ki je bila v obliki srčkov, piše Planet TV.

»Kaj pa ti kaj, Ana Maria? Kaj pa tvoj srček? Imaš koga?« je dejal in vidno šokiral gostiteljico večera.

»Vau, še predjedi ni konec, pa že to,« je bila presenečena. Tako direktno vprašanje je presenetilo tudi pevko Nušo Derenda, a je priznala, da tudi njo zelo zanima, kaj se dogaja z Ano Mario na tem področju.

»Jaz kar uživam v celibatu. Te moram razočarati,« se je nato glasil njen odgovor. »Bila zvezana, razvezana in zdaj pač uživam v tem, da se posvečam sebi in seveda Levu. On ima moje srce čez in čez. In to je to.«

Manco Špik je zanimalo, kakšni moški so ji všeč. Ana je pojasnila, da se njeni bivši partnerji zelo razlikujejo med sabo in težko najde rdečo nit. »Zdaj bi vsekakor nekaj povsem drugačnega. Če je profil Jan Oblak, komot,« je povedala Ana Maria in sprožila za mizo kar nekaj smeha, navaja Planet TV.