Po polfinalu SIT: Ne vem, koliko je talenta, glede na to, da je svetovni podprvak?!

Kot smo že pisali, so v prvi polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent nastopili čarodej Luka Malenšek, pevki Tina Bolko in Eva Brumen Košar, kantavtor Martin Gomboc ter plesalec Tilen Grašič. Največ glasov gledalcev je prejela pevka Eva, ki se je tako neposredno uvrstila v veliki finale. Naslednja po glasovih sta bila Tilen in Martin in med njima so žiranti izbirali naslednjega finalista. Ker je bilo po glasovih žirantov neodločeno, so ponovno gledali glasove občinstva. Teh je zbral več Tilen in se uvrstil v finale .

Gledalci se sodeč po komentarjih po večini strinjajo, da sta bila oba več kot odlična. »Tilen ne vem, koliko je talenta, glede na to, da je svetovni podprvak?! Odličen nastop sicer, sam po moje bi si nekdo, ki je mogoče na začetku svoje poti, bolj zaslužil finale,« je zaslediti skeptičnost o izboru. »Izjemni nastopi. Žal pa je občinstvo prepričal najmanj dodelan in gledano na avdicije nadgrajen nastop. Meni so bili od Eve vsi boljši,« pa je svoje mnenje podal še eden izmed anonimnih navijačev.

Kakor koli, v naslednjih polfinalnih oddajah bomo videli še dvajset nastopov, v velikem finalu jih bo nastopilo deset.