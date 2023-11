Po bizarnem nastopu na hrvaških Talentih smo vprašali, ali bi se kaj takšnega lahko zgodilo tudi pri nas

Po bizarnem nastopu 41-letne Avstralke Beatrice McQeef, ki je na odru šova Hrvaška ima talent z nožnico zaigrala na flavto, nas je zanimalo, kako takšni "talenti" sploh lahko nastopijo v družinski oddaji.

V devetih sezonah se je tudi na našem odru predstavilo več talentov iz tujine. Nekateri so celo pravi profesionalci in potujejo od države do države, nastopajo v šovih in na tak način poskušajo povečati svojo prepoznavnost. Ustvarjalci slovenske različice šova so nam pojasnili, da so se v devetih sezonah Slovenija ima talent skoraj vsi tekmovalci iz tujine prijavili sami. »Za nas je ključno, da imajo tudi tujci, ki se predstavijo na našem odru, kakšno povezavo s Slovenijo. Ali tukaj že dalj časa živijo, imajo kakšno sorodstveno vez ali kaj podobnega,« so še zapisali o tekmovalcih iz tujine.

Na vprašanje, ali so kdaj koga zavrnili oziroma morali odsloviti, ker njihov nastop ni bil primeren, pa so odvrnili: »Če točka vsebinsko ali tehnično ni primerna za naš oder, jo moramo seveda zavrniti. Slovenija ima talent je namreč družinska oddaja, zato pri vsaki točki razmišljamo tudi o tem, ali je primerna za otroke oziroma mlajše gledalce.«