Plodni dnevi Jureta Godlerja

V časih, ko se na snemanju televizijskih oddaj ne spodobi imeti občinstva, se ustvarjalci znajdejo na različne načine, tudi s posnetimi aplavzi, pri ustvarjanju komedije pa so sploh zelo pomembne neposredne reakcije občinstva.



Ekipa, ki ustvarja Ta teden z Juretom Godlerjem, se je s to težavo, ki pesti številne televizijce, spopadla zelo inovativno – v studiu že nekaj časa sedijo boljše polovice ustvarjalcev, zato je smeh, ki ga slišite, izključno ženski, a tudi tu ne gre brez težav. Juretu Godlerju namreč grozi, da bo do konca sezone ostal brez občinstva, saj je pred dnevi že tretja dama iz maloštevilnega občinstva oznanila, da pod srcem nosi otroka.



Lahko pa seveda na Planet TV izkoristijo priložnost in začnejo Godlerja promovirati kot nosečniški talisman ter prodajati mesta v studiu za zdaj še neuslišanim mamicam.

