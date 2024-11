Plestenjak s svojo Tadejo na krasnem potovanju: poglejte, kako je bil raznežen (FOTO)

Jana Plestenjaka lahko po premoru, ki si ga je vzel v začetku leta, spet pogosteje videvamo na družbenih omrežjih. Na njegovem profilu na Instagramu je v zadnjih tednih že večkrat pokazal oboževalcem, kaj se mu v življenju dogaja.

Kdaj se na družbenih omrežjih pokažeta tudi skupaj s partnerico Tadejo Majerič, tako kot sta se zdaj. Tadeja je v svoji novi objavi na Instagramu pokazala, da sta odpotovala na krasen oddih v Rim.

Objavila je več fotografij tega potovanja. Na njih lahko vidimo, da sta si med drugim ogledala znameniti most Ponte Cestio ter baziliko svetega Petra in se, kot je razkrila z zapisom, predajala pici, testeninam in ljubezni. Na eni sliki sta tudi skupaj in zdi se, da je priljubljeni slovenski glasbenik na njej še posebno raznežen.

Nova pesem

Janu se v zadnjem času veliko dogaja. Z Miranom Rudanom sta izdala pesem A si a nisi, ki je bila s strani poslušalcev zelo dobro sprejeta. Po novem se navdušuje nad tenisom. Kot lahko vidimo, pa je tudi potoval.

Pred tedni je razveselil svoje poslušalce z napovedjo turneje. Glede na to, da gre za enega naših najbolj cenjenih glasbenikov, lahko pričakujemo, da bo ta zelo obiskana.