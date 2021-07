Plastenjaka ujeli v Portorožu z neznano nasmejano blondinko (FOTO)

Jan, Lara in Tibor. FOTO: Instagram

Sinočnjo prireditev Melodija morja in sonca so si v amfiteatru Avditorija Portorož ogledali številni znani slovenski glasbeniki. Med njimi smo lahko videliin, ki je sedel v družbi neznanke.Plestenjaka in lepotico, za katero se je izkazalo, da ji je ime, je v svoj fotografski objektiv ujel modni fotograf, ki je Portorožu navijal za svojega dolgoletnega prijatelja, pevca, plesalca in koreografa ter enega od 12 nastopajočih.Svojega favorita je imel tudi Plestenjak, in sicer drugo uvrščeno, za katero je prispeval del besedila za pesem Kdo ti bo dušo dal.Golob in Plestenjak sta pred začetkom tekmovalnega festivala nazdravila, vidno sproščena v njuni družbi pa je bila tudi Pernekova, o kateri spletno omrežje ne pove veliko, s kakšnim razlogom je obiskala jubilejno izvedbo festivala.