Pia Filipčič prestala hudo operacijo (VIDEO)

Nekdanja zmagovalke šova Big Brotherki je pred leti s svojo transeskusalnostjo dvignila precej prahu, je v želji, da bi bi postala ženska, šla če večkrat pod nož. S pomočjo operacije si je spremenila spol, operirala zadnjico, nos, odstranila Adamovo jabolko ... Te dni pa je objavila tudi videoposnetek na tik-toku, v katerem pravi, da tudi z videzom svojega obraza ni bila več zadovoljna, zato si je dala operirati še njega.Operirali so jo v Belgiji, Pia pa je objavila posnetke pred in po zahtevnem posegu, ki je na Piinem obrazu še več tednov pustil otekline. A mesec dni po operaciji se Pia, kot pravi, počuti izjemno in to je vse, kar šteje.Poglejte, kakšna je bila pred in po operaciji.