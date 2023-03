Petra Kerčmar o svojem pokojnem kolegu: Še danes ga zelo pogrešam

Na današnji dan mineva že 10 let, odkar se je za vedno poslovil legendarni televizijski voditelj Matjaž Tanko. Ob tej priložnosti so mu njegovi nekdanji kolegi na Instagramu namenili ganljive besede. »Težko je verjeti, da je minilo že deset let, odkar nisi več z nami. Ja, bil je 9. marec 2013, ko si izgubil boj z boleznijo. Kolikokrat se spomnimo nate – Matjaž bi tako rekel, Matjaž bi gotovo to naredil takole, to bi pa Matjaž vedel ... Besede, s katerimi večkrat obudimo tvoje misli, šale, znanje, ki si ga velikodušno predajal mlajšim generacijam ...«

Kot še sporočajo ustvarjalci 24ur, ne mine leto, da jih na obletnico smrti priljubljenega kolega ne bi spomnila Petra Kerčmar, s katero je Tanko vodil svoje zadnje oddaje.

Znal se je pošaliti, tudi na svoj račun

Voditeljica se ga spominja takole: »Matjaž je bil res velik človek, veliko srce, pravi gospod, od katerega se je marsikdo lahko veliko naučil. Bil je prava enciklopedija znanja, ogromno sem se naučila od njega in še danes to upoštevam. Velikokrat se med oddajo spomnim: kako bi že tole izgovoril ali naredil Matjaž? Aha, tako in to je to. Bila sva odlična kolega, prijatelja, sodelavca in še danes ga zelo pogrešam.

Ko so se kamere ugasnile, je bil Matjaž zelo zabaven, sproščen, prijeten za klepet. Znal se je pošaliti, tudi na svoj račun, vse je nasmejal v družbi in takrat smo mi še "ta mladi" izkoristili vsako priložnost, da ga povabimo v našo družbo.

Preprosto znal je, bil je, ostal bo v mojem spominu za vedno. Res velik človek.«

Tanka pa se ob obletnici njegove smrti na družbenih omrežjih spominja še ena nekdanja sodelavka. Tamara Vonta je na Twitterju zapisala: »Danes mineva 10 let, odkar je umrl eden najboljših. Pogosto se spomnim nanj, najinega skupnega dela in predvsem njegove modrosti in srčnosti. Do snidenja, Matjaž.«