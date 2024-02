Peter Prevc razkril manj znano dejstvo o svoji družini

Zdi se, da je otrokom iz družine Prevc uspeh v smučarskih skokih usojen. Peter je zmagal v svetovnem pokalu in osvojil štiri kolajne na olimpijskih igrah, od tega eno zlato. Dobro kariero ima Domen, lepo je imel Cene, ki pa je skakalne smuči že postavil v kot, odlično pa se v smučarskih skokih znajde tudi Nika, ki je trenutno vodilna v svetovnem pokalu. Lestvica FIS kaže, da ima že 949 točk (drugouvrščena Yuki Ito jih ima 771). Imajo pa Peter, Domen, Cene in Nika še eno sestro, Emo, ki po naših informacijah ne trenira smučarskih skokov. Tej sestri se je Peter tudi javno zahvalil.

Kot je že znano, je Peter pred dnevi napovedal, da bo letošnja skakalna sezona zanj zadnja. Ob tem se je na instagramu med drugim zahvalil obema sestrama.

»Hvala vam, navijačem. Hvala trenerjem, sotekmovalcem, Smučarski zvezi, sponzorjem, medijem. In, družini – moji Mini in najinima zlatima fantoma. Hvala tudi staršema, bratoma in sestrama. Hvala babi, dedi in Aljaž,« je zapisal.

Slovenski smučarski skoki bodo s slovesom Petra, ki je navijačem velikokrat polepšal dneve s svojimi izjemnimi skoki, veliko izgubili. K sreči pa sta tukaj še Nika in Domen, ki bosta še naprej skakala. Kot kaže, Eme v smučarskih skokih ne bomo videli, ji pa lahko zaželimo vse dobro pri drugih stvareh, ki jih počne oziroma jih bo počela.