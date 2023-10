Pahorjeva posebna slika

Bivši predsednik države Borut Pahor je pred meseci, ko je bil v Šentjerneju, kjer je bil na slavnostni akademiji ob dnevu državnosti slavnostni govornik, prejel posebno darilo – svoj portret. Nad darilom občine je bil tako presenečen, da je ostal brez besed, česar pri njem nismo vajeni. Portret Pahorja na platnu je delo znanega novomeškega slikarja Sama Kralja, ki je ustvaril že na stotine portretov. Pahor tistega večera, ko je iz rok šolarjev OŠ Šentjernej prejel darilo, ni imel veliko časa za klepet z avtorjem, že takrat pa mu je povedal, da je ganjen in počaščen. Pred dnevi pa je slikarja povabil v Ljubljano. »Slika, ki zdaj stoji ob vhodu v mojo pisarno, vzbuja veliko zanimanja. Zdaj si jo je na moje povabilo ogledal še avtor in nanjo ni imel pripomb. Še enkrat hvala,« je na svoj profil na instagramu zapisal bivši predsednik republike.

»Bilo je prijetno srečanje,« je povedal Kralj. Klepetala sta o vsemogočem, je pa dodal, da je vsak portret njegova interpretacija človeka, ki ga upodobi. Bivšega predsednika je naslikal v udobnem stolu, ki pritiče pomembni osebnosti, v ozadju pa je morje. »To po eni strani spominja na Pahorjeva prizadevanja po sporazumu s Hrvati, poleg tega pa je v intervjujih večkrat dejal, kako rad ima morje in da si predstavlja, kako bo, potem ko bo v pokoju, prosti čas preživel na kakšni barki. Seveda je njegov pogled pozitiven in nasmejan,« je sliko komentiral avtor. Pahorjev portret je tudi eden izmed 80 v novi Kraljevi monografiji, v njej so upodobljeni znani Slovenci in Slovenke, ki so v zadnjih dveh desetletjih zaznamovali življenje v državi: od predsednikov države (ni le portreta Janeza Drnovška) in vlade (aktualni premier Robert Golob mora še malo vztrajati na položaju) do gospodarstvenikov, športnikov in drugih.

Ko je Pahor zagledal svoj portret, ki so ga na oder prinesli otroci, je bil vidno ganjen. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Čudovita slika Sama Kralja že ima v mojih delovnih prostorih posebno mesto, tako posebno, da je nihče od obiskovalcev ne spregleda. Skoraj vsak, ki nas obišče, se pri sliki pomudi, nekateri želijo slišati tudi zgodbo. Za tiste, ki me izrecno ne vprašajo, domnevam, da menijo, da sem si sliko dal narediti sam po svojem okusu. Ne glede na vse to slika zaokrožuje barvitost prostora in mu daje močan značaj,« nam je odgovoril Borut Pahor. In poudaril: »Slika Sama Kralja je še v nečem prav posebna. To je čudovito darilo, ki sem ga dobil po koncu mandata predsednika republike. V skladu z zakonodajo v času mandata daril nisem smel zadržati zase, po koncu mandata pa zakon take ovire ne postavlja. Tudi zato bo slika ostala z menoj, razen če se kdaj ne bomo odločili, da jo bomo, tako kot mnoga druga darila posebnega pomena, darovali za dober namen. Darilo ima tudi visoko simbolno vrednost. Je darilo Občine Šentjernej. Bilo mi je izročeno na občinski proslavi, kjer mi je spoštovani gospod župan Jože Simončič izročil sliko po ganljivi utemeljitvi, zakaj sem je vreden. Počutil sem se zelo počaščenega. Rad bi se po tej poti zahvalil vsem, ki so kakor koli prispevali k temu, da sem bil deležen te posebne pozornosti.«