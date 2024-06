Pahorja zmotile gube na obrazu: »Jo bom na zid obesil čez 10 let« (FOTO)

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor na instagramu deli zanimive objave, v katerih pa zna biti tudi kritičen do sebe. Pred tedni se je tako obregnil ob svoj videz, ki zdaj potrebuje več ličenja. Kot je povedal, imajo maskerke na televiziji zdaj več dela z njim, kot so ga imele včasih. Ob svoj videz pa se je obregnil tudi v novi objavi. Točneje, ob svoj videz na portretu slikarske mojstrice Dragane Ivanović.

»Ah, če je mojstrica Ivanović že imela svinčnik v roki, bi me lahko malo retuširala, ne da se je tako dlakocepsko potrudila narisati prav vsako gubo. Mah, saj je v redu, jo bom na zid obesil čez 10 let in bo ravno prav,« je zapisal v šaljivem tonu in pokazal ta zares krasno narisan portret.

Že res, da ima Pahor pri svojih šestdesetih letih kakšno gubo več, kot jo je imel v začetku svoje politične kariere, ki se je pri njem začela zelo zgodaj, se pa kljub temu zdi, da je še vedno v dobri kondiciji. Ta pa je precej bolj pomembna od gub.

