Borut Pahor očaran nad Heleno Blagne, ni manjkalo niti poljubov (FOTO)

V Laškem te dni poteka festival Pivo in Cvetje, ki je dodobra nabit s številnimi dogodki. Raznolik glasbeni program je pritegnil stare in mlade, pa tudi mnoge znane obraze. Med njimi sta bila v petek tudi nekdanji predsednik Borut Pahor in glasbena diva Helena Blagne, ki sta pritegnila nemalo pogledov. Med njima se je namreč kar iskrilo.

V fotografski objektiv so ju ujeli fotografi Mediaspeeda, videti pa je, da se kar nista mogla ločiti eden od drugega. Obrnjena eden proti drugemu se smejita, držita za roke, v nekem trenutku pa nekdanji predsednik celo poljubi njeno roko.

Se med njima kaj plete? FOTO: Mediaspeed

Pahor je večer preživel ob fotografiranju z mnogimi oboževalci, kolegi in znanimi osebami. S prvakom SD Matjažem Hanom sta se očitno izjemno zabavala, saj sta z ramo ob rami in z velikimi nasmeški navdušeno dvignila roke v zrak. Le kaj ju je tako navdušilo?

Borut Pahor in Matjaž Han sta se zabavala na festivalu Pivo in Cvetje. FOTO: Mediaspeed

V petek so sicer med drugimi nastopili Dan D, Šank Rock, Helena Blagne in Dejan Vunjak.