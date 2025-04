V ansamblu Petan zibajo (Suzy)

Dolenjski ansambel Petan je pred mesecem dni poslušalce razveselil z novo skladbo Moj sin. Besedilo in melodijo zanjo je ustvaril Primož Petan, pri aranžmaju se mu je pridružil brat Denis, ki je lani prvič postal očka. Nedavno se je drugega otroka prav tako razveselil Gašper Kralj, najnovejši član zasedbe Petan, kar pomeni, da se je sreča v ansamblu podvojila.

»Dragi moj sin, zdaj nebogljenega te držim, da bi bil svet prijazen s tabo, si želim. Smisel pravi sem življenja zdaj spoznal, obljubim ti, da te bom vedno varoval.« Tako se glasi refren najnovejšega valčka ansambla Petan z naslovom Moj sin, ki je nastal s posebnim razlogom. Denis Petan je namreč konec lanskega novembra prvič vzel v naročje sina Jakoba, zato je pesem polna čustev, ki jih je ubesedil njegov brat Primož, ki je prvič postal stric. Denis pravi, da se mu je življenje od takrat zelo spremenilo. »Težko je opisati trenutek, ko sem v rokah prvič držal sina Jakoba. To so izjemni občutki sreče, ki te preplavijo, ko postaneš oče. Nenadoma dobiš novo odgovornost, a hkrati čutiš neopisljivo srečo in ljubezen, ki je nikoli prej nisem poznal. In ravno ti občutki so me vodili k temu, da sem skupaj s Primožem naredil pesem Moj sin. Želel sem si ustvariti nekaj za vedno. Ne le v spomin, temveč tudi kot sporočilo Jakobu, kaj mi pomeni to, da sem postal njegov oče,« je novopečeni očka strnil čustva.

Seveda je skladba že dobila videospot, snemanje katerega je bilo prav tako posebno. »V njem nastopamo jaz, moja žena Maja in najin mali zaklad Jakob. Zato to ni le glasbeni projekt, ampak trenutek, ko smo kot družina skupaj ustvarili nekaj res dragocenega,« še pove. Prizna, da je Maja njegova največja podpora in navdih v življenju. »Čeprav ni glasbenica, me razume in spodbuja pri vseh mojih projektih, hkrati pa z neizmerno toplino skrbi, da je naš dom poln ljubezni in topline. Spoznala sva se pred nekaj leti, lani sva se poročila,« nam še razkrije. Spanja od takrat, ko se je rodil Jakob, ni ravno na pretek. »A trenutki crkljanja, nasmehov, njegovih drobnih ročic, ki me objemajo, ter oči, ki radovedno opazujejo svet okoli sebe, so neprecenljivi. Zdaj je seveda družina zame na prvem mestu. Tako kot sva s Primožem pred leti očetu Ivanu ob njegovem abrahamu posvetila pesem, sva zdaj ustvarila nekaj posebnega še za mojega sina. Upam, da bo Jakob nekega dne razumel, kaj sem želel povedati s to pesmijo. Da je on moje največje bogastvo in ga bom vedno imel neizmerno rad,« se razneži. Denis, njegov brat Primož in oče Ivan Petan, ki se jim je konec leta pridružil nov član, basist Gašper Kralj, ostajajo aktivni na glasbenih odrih. Nedavno smo jih lahko videli in slišali v oddaji Japajade šov.

Pred kratkim, če smo natančni, 22. marca, je drugič postal očka tudi Gašper, ki se je ansamblu Petan pridružil konec minulega leta. Z ženo Nušo sta se razveselila sina Nika, ki je njun drugi otrok, saj je doma na bratca težko čakala tri leta in pol stara sestrica Elli. Čestitke in veliko lepih skupnih družinskih trenutkov želimo v uredništvu revije Suzy.