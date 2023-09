Omar Naber ima dovolj kompromisov

Omar Naber je neštetokrat dokazal, da je eden najboljših slovenskih vokalistov. Dvakratni predstavnik Slovenije na pesmi Evrovizije je prepoznaven po svojih energičnih nastopih, ki jih je v 18 letih nanizal že več kot 1000. Ustvaril je tudi zavidljivo število uspešnic, te dni pa ponosno predstavlja svojo novo pesem in videospot, s katerima napoveduje veliki spektakel ob polnoletnosti svoje kariere. Omar se vrača prerojen in z novim zagonom, v novo ero pa je pred nedavnim vstopil s provokativno skladbo Posebn model, ki jo je predstavil s prav tako provokativnim videospotom, ki si ga je v prvih dneh ogledalo več kot 100.000 ljudi. Te dni predstavlja skladbo Spusti me, ta napoveduje novi album, ki prihaja še letos in ki ga bodo lahko obiskovalci velikega koncerta v Cvetličarni, ki ga Omar pripravlja ob polnoletnosti svoje kariere, lahko dodobra doživeli tudi v živo. Pravi, da novo obdobje zanj pomeni tudi konec sprejemanja kompromisov. Z vsemi dosežki in izkušnjami zadnjih 18 let je tudi kot glasbenik postal, kot se sam pošali, polnoleten in čas je, da od tukaj naprej ustvarja in deluje le še tako, kot si sam želi, to pa se zlahka začuti v produkciji najnovejše skladbe Spusti me.

Poseben dan, poseben koncert

»10. novembra bo zame zelo poseben dan. S svojim bendom bom stopil na oder Cvetličarne, kjer bom podoživel vsa obdobja svojega glasbenega ustvarjanja. Poslušalcem želimo pričarati nepozabno izkušnjo. Želim si, da bi na koncertu dihali kot eno. Moja kariera še zdaleč ni bila enostavna. Ni bilo vedno lahko, a ko pogledam nazaj, je bilo vredno. Toliko lepega, kot sem doživel, toliko spominov, kot sem ustvaril, vse to želim dati oboževalcem na koncertu. Pričakujte obilico rock'n'rolla, kakovostno glasbo in nepozabno zabavo,« se velikega koncerta, ki bo 10. novembra, veseli Omar. »Včasih je bilo ustvarjati glasbo popolnoma drugače. Bil sem neobremenjen, brez obveznosti in odgovornosti. Zdaj pa je treba dobro premisliti, kako, zakaj, za koga in kako. A še vedno se ob ustvarjanju trudim poiskati mladega Omarja, ki ni razmišljal o ničemer drugem kot o izpolnitvi pričakovanj do samega sebe. Vedno med drugim izhajam iz osebnih izkušenj in tudi tokrat sem. Besedilo sva napisala skupaj z Matevžem Šaleharjem - Hamom, besede pa sva kar izlila na papir in mislim, da je nastalo nekaj zelo lepega,« o svoji novi skladbi še pove Omar.