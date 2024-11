Ojoj, konec ljubezni, ki se je rodila v šovu Ljubezen po domače

Sentya Tia Awbell in Matej Rokavec sta se spoznala med snemanjem pete sezone priljubljenega resničnostnega šova Ljubezen po domače. Čeprav sta se v oddaji potegovala za srce različnih kmetov, sta že med snemanjem razvila medsebojno simpatijo. Po koncu snemanja sta se začela pogosteje srečevati in kmalu postala par. Njuna ljubezen je hitro napredovala, oktobra 2021 sta se zaročila in postala starša hčerki Aurori Riani. Februarja 2023 se jima je pridružila še druga hčerka, Irina Riana.

FOTO: POP TV

Matej ima iz prejšnjega razmerja dva otroka, tako da sta skupaj vzgajala kar štiri. A Senty je sedaj za Žurnal24 potrdila, da je njune zveze konec. »Res je, dokončno sva se razšla konec avgusta, o podrobnostih ne bi želela govoriti, tako zaradi najinih otrok kot zaradi otrok, ki jih ima Matej iz prve zveze,« je povedala in dodala, da bosta tudi v prihodnje z Matejem lepo sodelovala v dobro otrok.