Od Škofij do Skandinavije: Spomin obeležil pol stoletja glasbene zgodovine

Skupina Spomin je bila ustanovljena leta 1974, torej letos mineva 50 let od njihovih začetkov. Idejni oče je bil Jože Seljak. Takrat je bil pomorščak, ki je želel postati menedžer dobre rock skupine, kar mu je tudi uspelo. S kitaristom Stanlyjem Bakanom sta staknila glavi, izbrala mlade in navdušene piranske glasbenike ter sestavila Spomin.

V prvi zasedbi so igrali Stanly Bakan (kitara), Gianni Collori (kitara), Dušan Pegam (bas) in Bojan Stariha (bobni). Zagona jim res ni manjkalo in imeli so željo po uspešnih in za mlado publiko navdušujočih nastopih. Lahko bi rekli, da jim je bila ob zagnanosti naklonjena tudi sreča, saj so že leto po nastanku pokazali, kaj znajo.

Prvi resnejši nastop Spomina na silvestrovo 1974/75 v Piranu FOTO: Arhiv skupine

Kot predskupina na koncertu takrat in še danes priljubljene skupine Bijelo dugme so nastopili v dvorani na Škofijah. Sledilo je ustvarjanje avtorskih pesmi, nato pa služenje vojaškega roka. Po njem so nadaljevali nastope v Ljubljani, Mariboru, na Goriškem in drugje. V različnih zasedbah so ustvarjali skoraj tri desetletja. Ob tem velja omeniti, da je skupina kar nekajkrat poniknila in se nato ponovno pojavila, zato se je v njej izmenjalo kakšnih 40 profesionalnih glasbenikov.

Zadnjič so igrali leta 2003 v Skandinaviji. Letos je od njihove ustanovitve minilo 50 let, zato so po prizadevanjih Stanlyja Bakana in avtorja leta 2019 izdane knjige Slobodana Simića - Simeta z naslovom Piranski Beatlesi ta jubilej zaznamovali s fotografsko razstavo z naslovom 50 odtenkov spominov in srečanjem navdušenih rockerjev z Obale.