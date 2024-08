Na Jožetovem pogrebu tudi številni znani Slovenci (FOTO)

V 72. letu starosti je umrl Jože Krajnc, med drugim novinar, urednik, scenarist, voditelj prireditev, gledališki ustvarjalec in humorist, mnogim znan iz tandema Strašna Jožeta.

Krajnc je deloval pri tedniku Naš čas in dnevniku Večer, bil je sodelavec RTV Slovenija. Številnim je znan kot humorist, ki je v paru z Jožetom Robido tvoril dvojec Strašna Jožeta.

Izrekli slovo

V četrtek, 1. avgusta, so se svojci, kolegi, znanci in prijatelji od njega poslovili v Šmartnem ob Paki. Slovo so izrekli tudi člani skupine Čuki in to pospremili s poklonom na svojem Facebookovem profilu.

»Danes na pogrebu našega kolega Jožeta Krajnca v Šmartnem ob Paki. Srečali smo se del ekipe oddaje Na zdravje! Jože Robida (mali Strašni Jože), Jasna Kuljaj, Boštjan Romih, Peška, glavni organizator Danijel Vovk, oblikovalec Igor Ribič. Pogrešali bomo Strašnega Jožeta.«