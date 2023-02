Oče pogumne Aline Juhart spregovoril s solzami v očeh: to je njegovo sporočilo

»Vse vas lepo pozdravljam, vem, da bo težko, ampak navijamo za našo. Navijamo in upamo, da bomo napredovali v tretji krog, najbolj v življenju pa ji želimo zdravja, sreče in ljubezni,« je dejal oče Aline Juhart, ki se je rodila kot fant in danes živi življenje ženske. Skupaj z njenim bratom sta ji prišla izraziti podporo v srbskem šovu Zvezde Granda.

Že pred tem smo poročali, da sta brat in oče Alinina največja podpora. Ko jima je povedala o svojem življenju, je sprva sledil šok, ampak »me imata takó rada, da sta to sprejela. Sta mi neverjetna podpora.«

Alina je mamo izgubila, ko je bila stara pet let. Več o tem v članku Zgodba Mariborčanke Aline vas ne bo pustila ravnodušnih: mamo izgubila, ko je bila stara pet let.

