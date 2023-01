Obračun Violete Tomić: razgalila svoje življenje in obračunala s preteklostjo

Nekdanja slovenska poslanka ter gledališka in filmska igralka Violeta Tomić si je izbrala prav poseben način praznovanja svojih okroglih oziroma jubilejnih šestdeset let. Takšen, ki ji v resnici odlično pristaja. Na odru, brez cenzure, brez dlake na jeziku – z vsem, kar je doslej še skrivala v sebi, na pladnju.

V predstavi Obračun je obračunala s svojim življenjem in razkrila stvari in skrivnosti, ki so jo najbolj izoblikovale. »Moji spomini segajo v otroštvo mešanega zakona, trka dveh svetov, femicida, alkoholizma, družinskega nasilja, večne tujskosti in izločenosti, borbe za preživetje, izobrazbo, vero v boljši svet, terapijo skozi umetnost, duhovnost in samooskrbo, aktivizem in soočenje z bolečimi resnicami tega sveta,« je Violeta povedala ob premieri monodrame, ki si jo je pravzaprav podarila za rojstni dan. V 100 minut trajajoči predstavi, ki jo je Tomićeva podprla tudi s slikovnim in videomaterialom, so jo gledalci lahko spoznali do nagega.

Dala jim je sebe, največje darilo, ki ga lahko da, ob tem pa je skupaj z mnogimi stanovskimi kolegi, poslanci, prijatelji in domačimi upihnila svečko.

V njenem življenju, v katerem je sicer izkusila mnogo gorja, je najslajša stvar materinstvo – s hčerko Petro se odlično razumeta, predvsem sta super tandem za potovanja. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.net

Mnogo nekdanjih političnih sodelavcev je prišlo na predstavo, med njimi tudi nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl.