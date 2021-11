Oboževalci v strahu zaradi besed Aljaža Škorjanca. Je konec?! (VIDEO)

V britanskem plesnem šovu Strictly Come Dancing je izpadla Sara Davis, ki jo je po odru vrtel plesalec Aljaž Škorjanec. Za obstanek sta se spopadla s plesnim parom Tilly Ramsay in Nikito Kuzmin, ki pa sta se izkazala za pretrd oreh. Tekmovanja sta tako morala zapustiti, mnoge pa skrbi Aljaževa objava, iz katere je moč razumeti, da obrača novi list v življenju.

Še preden sta se podala na plesišče, se je Aljaž Sari poklonil s pohvalami, in sicer ga je navdušila njena predanost, zahvalil pa se ji je tudi za topel sprejem: »Hvala, da si mi dovolila prebiti toliko časa ne samo s teboj, ampak tudi s tvojo družino.« Dodal je, da je bil tako dobro sprejet, da se je počutil skoraj tako, kot bi se v Sloveniji. »Pogrešal te bom. Ples s teboj, vse okoli tega šova. Hvala vsem za podporo.« Sara je o Aljažu dejala, da je na milijon ljudi le eden takšen, kot je on, in da mu to pogosto pove: »Če ne bi bilo tebe, bi bilo vse čisto drugače.« Že prej je rada poplesavala, a da ima kaj takšnega v sebi, ni mogla verjeti. In Aljažu je to uspelo iz nje izvleči.

Aljaž se je šovu pridružil že leta 2013, zdi pa se, da se njegovi privrženci še niso pripravljeni posloviti od njega. »Tole je bilo slišati kot slovo Aljaža Škorjanca. Upam, da ni bilo,« se glasi ena od objav, druga pa: »Upam, da ni šlo za zadnjo serijo z Aljažem.«