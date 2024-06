Oblačila Mance Košir na dražbi le še danes (FOTO)

Poznali smo jo kot pravo modno divo. Marsikatera ženska ji je zavidala modne kose oblačil, obutve in nakita, ki ga je znala vedno imenitno kombinirati. Vedno urejena od glave do pet je Manca Košir na modo gledala takole: »Ne kot potrošniška blaznost, temveč kot način slikovitega, živega izražanja. Modno izražanje je bilo zame vedno pomembno in ne vem, zakaj ne bi bilo še na stara leta.«

Največ zanimanja je za nakit E2RD, ki ga je Manca izredno rada nosila.

Da bi njeno modno izražanje živelo tudi po njenem odhodu, sta se hčerki Tina in Ladeja odločili za dražbo njenih oblačil, čevljev in nakita, vsa zbrana sredstva pa bosta podarili Slovenskemu društvu Hospic, kjer se je Manca vrsto let zavzemala za boljši odnos do starejših, hudo bolnih in umirajočih. Dražba poteka na facebooku, in sicer jo najdete na strani Mančina omara: javna dobrodelna dražba oblačil Mance Košir. Poteka še danes, jutri pa boste lahko izbrane kose prevzeli na Vintage sejmu v parku Tabor v Ljubljani, kjer bo mogoče kupiti tudi kose, ki niso bili draženi. Nad dražbo so navdušene tudi številne znane Slovenke, Mančine prijateljice in vsi, ki se jih je dotaknila širina njenega srca.