Ob smrti enega najpomembnejših režiserjev: »Dragi Vinci, lepo potuj v tvoje galaksije ...«

Poročali smo že, da se je v nedeljo po daljši bolezni poslovil režiser Vinci Vogue Anžlovar. Ob njegovem slovesu so se oglasili mnogi znani z besedami v njegov spomin.

Kulturna ministrica Asta Vrečko je tako zapisala: »Danes se je poslovil Vinci Vogue Anžlovar, eden najpomembnejših režiserjev, ki je neizbrisno zaznamoval slovenski film, tudi s prvim celovečercem v samostojni Sloveniji. Njegovo delo ima posebno mesto v naši kulturi in umetnosti. Iskreno sožalje svojcem.«

Vinci Vogue Anžlovar, ki so mu lani diagnosticirali amiotrofično lateralno sklerozo, je leta 1991 zaslovel s prvim slovenskim celovečercem, komedijo Babica gre na jug, njegov zadnji film Tartinijev ključ pa je premiero doživel to jesen. Kariera enega najbolj prepoznavnih slovenskih režiserjev je bila izjemno ustvarjalna. Leta 1991 je zaslovel s prvim celovečercem v samostojni Sloveniji in enim najuspešnejših slovenskih filmov, komedijo Babica gre na jug. Poleg režije je pečat pustil tudi kot scenarist, avtor glasbe in montažer. Njegov zadnji, šesti celovečerni film je bil Tartinijev ključ, napeta mladinska detektivska pustolovščina, ki so ga premierno predvajali sredi oktobra letos. Pred tem je Anžlovar, rojen leta 1963, režiral še Oko za oko (1993), Poker (2001), za katerega prejel tudi vesno za montažo, in Vampir z Gorjancev (2008), dve leti nazaj pa je na veliko platno prišel Dedek gre na jug, v katerem sta nastopila Boris Cavazza in Vlado Novak.

Ksenija Benedetti je objavila skupno fotografijo s pokojnim režiserjem z besedami: »Dragi Vinci, lepo potuj v tvoje galaksije. Hvala za vse, kar si nam podaril. Tvoji ustvarjalni vrelci niso nikdar usahnili. Tvoja marelica na našem vrtu bo cvetela vsako pomlad. Rada te imava. Pogrešala te bova.«

Poslanec, prej pa znan igralec Jonas Žnidaršič je bil kratek: »Adijo, Vinci, marsikaj smo ušpičili skupaj.«

Iz Cankarjevega doma so sporočili: »Dragi in spoštovani Vinci, hvala za Babico, Dedka in vse druge legendarne filme. Pogrešali te bomo. 17. decembra, ko bo po 33. letih v Linhartovi dvorani »repriza« premiere filma Babica gre na jug, boš vseeno z nami«.