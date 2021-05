Štumpf o Evrovizijskem neuspehu: Sveti Duh ni hotel, da se pojavi ob grešnem mesu

Miša Molk: Da je zmagala Italija, ni presenečenje

Murskosoboški škofje v pridigi povedal, zakaj meni, da se naša predstavnica na Evrovizijini uvrstila v finale.»Zato, ker govori in poje o Jezusu. In Sveti Duh preprosto ni hotel, da se pojavi na sceni, kjer v perje in samo v nekaj trakcev odeto človeško meso poveličuje hudobnega duha in z njim povezane gnusobe, o katerih se človeku naježijo lasje. Pesem Ane Soklič je bila preprosto preveč čista in lepa, da bi se znašla na evrovizijski razuzdanosti. Ne gre metati biserov v blato. Škoda jih je, ker se umažejo. Tam kjer je nesnega, je škoda belega oblačila. Mogoče za našo pevko izpad iz evrovizijskega finala trenutno pomeni razočaranje, vendar Sveti Duh vedno daje nove možnosti,« Štumpfove besede povzema Radio Ognjišče.Murskosoboški škof se je oglasil ob binkoštih, s katerimi kristjani zaključujejo velikonočni čas. S praznikom obeležujejo prihod Svetega Duha, ki je po navajanju Svetega pisma prišel nad zbrane učence in Marijo, ter ustanovitev Cerkve.Nekdanja dolgoletna urednica in članica mednarodne strokovne skupine za Pesem Evrovizijeje prepričana, da zmaga Italijanov ni presenečenje, a dodaja, »da je res, da se tokrat ni dalo kar takoj staviti na zmagovalko. Italija, Francija in Švica so se prerivale v naših pričakovanjih.«Ob tem je Molkova na facebooku zapisala še nekaj ugotovitev iz glasovanja, in sicer, » da ne smemo zanemariti pomena sosedskega in prijateljska glasovanja, ki seveda naredi nekaj zamikov v menjajoči se lestvici, kjer strokovno kritična distanca odpove; in potem se rezultati malo zamajajo; nikoli pa na samem vrhu«, »da sta tako glas ljudstva kot strokovna žirija med prvih pet umestili iste predstavnike, iste pesmi«, »da je Evrovizija očitno pridobila tudi mlajše gledalce«, »da ni več neke stereotipne etikete, kaj sodi na Evrovizijo. Vsi žanri so«, »da je pomembno biti zares, biti tam in prežarčiti pesem skupaj z občinstvom«, »da je to tudi televizijska predstava; video projekcija mora učinkovito ponazoriti sporočilo pesmi«.