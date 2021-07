Nočna drama v Simonovem zalivu: ženska in moški poškodovana

Malo čez polnoč se je v Simonovem zalivu odvijala prava drama. Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je ob 00.04 v Simonovem zalivu gorelo plovilo.



Požar je začela gasiti mimovozeča barka. Pomorska policija je v bližini gorečega plovila na krov prevzela moškega ter ga prepeljala na obalo.



Gasilci JZ GB Koper so mu do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč, zatem je bil zaradi lažjih opeklin in odrgnin odpeljan v izolsko bolnišnico. Oskrbeli so tudi žensko, ki je priplavala iz smeri gorečega plovila, in nato skupaj s službo Svom dokončno pogasili požar.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: