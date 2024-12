Nina Radi med prazniki čaka na dobre novice: Odkrili smo bulo na dojki ...

Mariborčanka Nina Radi, ki smo jo lahko spremljali v Kmetiji in Sanjskem moškem, bo letos praznovala silvestrovo na prostem. »Kot velika ljubiteljica narodno-zabavne glasbe sem se odločala, ali obiskati koncert Avsenikov ali koncert Mirana Rudana in Indesign. Izbrala sem slednje. Silvestrovala bom skupaj s svojo družbo in ljudmi, ki so mi blizu,« je povedala.

Na naše vprašanje, ali je morda že našla ljubezen, je odgovorila skrivnostno: »Če bo med njimi tudi moj izbranec in če ga sploh imam, boste največ izvedeli predvidoma spomladi, ko bo vse tudi bolj jasno, zakaj sem ves ta čas ostala skrivnostna glede tega.«

Kljub zdravstvenim težavam ostaja optimistična

Nina je spregovorila tudi o svojem zdravju. »Glede operacije nosu in sinusov so boljši in slabši dnevi, dodatno pa okrevanje otežujejo hladno vreme in virusi. Zdravje je z nosom vsekakor boljše kot pred operativnim posegom, a potrebuje svoj čas za okrevanje,« je pojasnila.

Kljub napredku po operaciji pa se sooča z novimi zdravstvenimi izzivi. »Odkrili smo bulo na dojki in upamo, da bodo nadaljnje preiskave pokazale le spremembo žlez in ne česa hujšega. Prav tako imam v prvih nekaj mesecih še dva pomembna pregleda glede raka materničnega vratu in tudi pregled zaradi poslabšanja endometrioze. Ampak ostajam glede vsega optimistična, tako kot vedno do sedaj,« je dodala.