Nina Osenar: Žal mi je, da sem se poročila

Nina Osenar, slovenska pevka, manekenka, televizijska voditeljica in igralka je s sledilci delila utrinek, ko je v poročnem salonu pomerjala prelepe obleke. Ena izmed oblek ji je bila tako všeč, da je rekla, da ji je zdaj žal, da se je poročila, saj bi to obleko z veseljem nosila na poročni dan. Kasneje je seveda v storyju na Instagramu dodala, da so bile besede izrečene v šali.

Dodajmo, da je priljubljena estradnica že več let srečna s partnerjem Dejanom Kontrecem, nekdanjim hokejistom, s katerim ima sina Marlona. Po rojstvu sina je zbolela za hudo obliko sindroma kronične utrujenosti in se za pet let umaknila iz javnega življenja. »Prosim, ne skrbi, jaz bom poskrbel zate. Vedno bom skrbel zate, karkoli se zgodi. Kakršnakoli bo diagnoza, mi je vseeno, ker te imam neskončno rad. Če ne boš mogla govoriti, bom tvoje misli ubesedil jaz, če ne boš mogla jesti, te bom hranil, če ne boš mogla hoditi, te bom nosil,« Osenarjeva med drugim opisuje v knjigi poteze njenega moža med boleznijo.