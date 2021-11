Nika Zorjan v šoku: njena sestra bi skoraj umrla

Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila pretresljivo zgodbo, ki se je pred dnevi zgodila njeni mlajši sestri Evi. K sreči se je vse dobro končalo, a je Nika s svojimi sledilci želela deliti koristen nasvet, kako lahko nekomu rešimo življenje.

Evi se je namreč zataknila palačinka v sapniku in bi lahko umrla, če ne bi ob njej ravno tisti čas bili njeni trije sostanovalci, ki so s Heimlichovim prijemom uspešno spravili zagozden del hrane iz sapnika. Eva je lahko spet zadihala, je vsa pretresena povedala Nika, ki meni, da bi lahko bila prva pomoč ravno zaradi takšnih in podobnih nepredvidenih dogodkov obvezni predmet v osnovni šoli.

Reševalci naj bi povedali, da je palačinka zelo nevarna, ker se zalepi na sapnik in se tam odvije, s čimer onemogoči pretok zraka. Zaradi zadušitve s palačinkami naj bi jih že več umrlo, pripoveduje Nika na tiktoku, kjer je še delila video, kako pomagati človeku, ki se duši zaradi zataknjene hrane v sapniku.