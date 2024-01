Poglejte, kako dobro se Nika Križnar znajde v vlogi manekenke (FOTO)

23-letna smučarska skakalka Nika Križnar je v sezoni 2020/21 osvojila srebrno in bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu ter kot prva slovenska smučarska skakalka veliki kristalni globus za zmago v svetovnem pokalu. Osvojila je tudi bronasto medaljo na zimskih olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu, z mešano slovensko skakalno ekipo v Pekingu, v kateri so bili tudi Peter Prevc, Timi Zajc in Urša Bogataj, pa je osvojila še zlato medaljo. A mladenka ni le odlična in predana športnica, temveč tudi ženska, ki ima očitno velik potencial v modnem svetu.

Postala je namreč obraz Zlatarne Celje, kjer vsako leto izberejo znano športnico, ki bo predstavljala srebrne kolekcije Lencia. »Izberemo žensko, ki je ne odlikuje le zunanja lepota, temveč v sebi nosi edinstven žar, ki nas navdušuje. Nika nas navdušuje, ker že pri tako mladih letih strastno sledi svojim ciljem. Je ženska, ki tekmuje v športu, kjer so potrebni tako pogum in samozavest kot lahkotnost,« pravijo pri Zlatarni Celje, kjer predvsem cenijo njeno vztrajnost in brezmejno strast do dosežkov.

Nika bo kolekcijo dopolnila s svojo mladostno lahkotnostjo in športnim duhom. FOTO: Zlatarna Celje

Pred Niko so srebrne kolekcije navdihovale različne športnice, med njimi biatlonka Anamarija Lampič, rokometašica Ana Gros in naša najboljša smučarka Tina Maze, ki se je pred objektivi modnih fotografov večkrat izkazala kot prava profesionalka. »Za športnico je to posebna stvar in zelo zanimiva izkušnja,« je nekoč povedala o svojih modnih podvigih.