Neverjetna novica iz San Marina: bodo na Evrovizijo poslali Slovence? (VIDEO)

Slovenija na Evrovizijo na Švedsko pošilja Raiven s skladbo Veronika, a povsem možno je, da Raiven ne bo edina Slovenka, ki bo stala na letošnjem evrovizijskem odru. Iz San Marina namreč prihaja novica, da se tam za zlato vstopnico na festival poteguje slovenska fantovska zasedba Boom!, ki je s skladbo Dance Like This slavila v 2. polfinalu evrovizijskega izbora Una voce per San Marino.

Luka, Matevž in Patrik, ki smo jih spoznali v šovu Slovenija ima talent, so se z živahno skladbo Dance like this prijavili na Emo, a niso bili izbrani. »RTVS je svojo predstavnico potem izbrala mimo natečaja. Ker smo verjeli v našo pesem (in to kar sledi), smo začeli iskati alternative in se dva dni pred iztekom roka prijavili na evrovizijski izbor v San Marinu, ki je odprt tudi za tuje izvajalce,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Zavrnjeni na RTV, v tujini sprejeti odprtih rok

»Na avdicijah, na katerih je sodelovalo več kot 750 kandidatov, nismo imeli nikakršnih pričakovanj, lahko pa povemo, da je bilo vse zelo dobro organizirano. Ob uvrstitvi v drugi predizbor pa smo se prvič zares zavedeli, da gre za veliko zadevo, ki je bila prav tako profesionalno pripravljena, tudi kar se tiče zvoka. Na odru smo se počutili zares dobro, pa tudi vzdušje med nastopajočimi je bilo zelo prijetno, čeprav smo bili konkurenti in smo si vsi želi dobrega rezultata. Z nastopom smo bili zadovoljni, a nismo pričakovali ničesar. Preoblekli smo se in se pripravili za odhod domov, ko so nas nepričakovano poklicali nazaj na oder. Iskreno nismo pričakovali zmage, rekli smo, to je nemogoče … A smo uspešno preskočili vse prepreke, ostaja le še zadnja,« so pred sobotnim finalom dobro razpoloženi zmagovalci drugega predizbora.

Fantje iz zasedbe Boom! na odru v San Marinu FOTO: Boom! Promocijsko Gradivo

Pravijo še, da so z uvrstitvijo v finale dosegli svoj cilj, a bodo v sobotnem finalu dali vse od sebe. »Kdo ve, mogoče pa še enkrat presenetimo. So pa tudi ostale pesmi zelo dobre, tekmuje tudi nekaj prekaljenih zvezdnikov evropskega dometa, ki znajo peti in nastopati s pesmimi, ki so sproducirane na svetovnem nivoju. Mi gremo tja predvsem predstaviti našo pesem 'Dance Like This'. Upamo, da bodo gledalci začutili tako nas kot tudi našo pesem, ki smo jo ustvarili prav za Evrovizijo – a tedaj še nismo pričakovali, da bomo vstopnico zanjo lovili tako daleč od doma.«

Niso edini, ki evrovizijsko vstopnico iščejo v tujini

Fantje iz zasedbe Boom! niso prvi, ki so se prijavili na evrovizijski izbor izven naših meja. Leta 2008 je s skladbo Time To Rise na Irskem izboru presenetila pevka Maja Slatinšek - Maya. Slatinškova se je uvrstila med šest finalistov, zmago pa je na koncu domov odnesla lutka – Dustin the Turkey, ki je prepeval skladbo Irelande Douze Pointe.

Leta 2020 je televizijska postaja ARD na internem izboru za svojega predstavnika izbrala Slovenca Benjamina Dolića - Bena Dolica. Nemčijo bi na izboru moral zastopati s skladbo Violent Things, a ker je bilo tekmovanje zaradi pandemije odpovedano, Ben na Evroviziji ni nastopil. Naslednje leto so na Evrovizijo poslali drugega predstavnika. Benjamin je pri svojih 12 letih nastopil v šovu Slovenija ima talent, kasneje pa je navduševal v nemških različicah pevskih šovov. Leta 2018 je v The Voice zasedel odlično drugo mesto.