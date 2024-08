Monika bo pela z glasbeno legendo: »Komaj verjamem, da je res«

»Sem se uščipnila, pa je vse skupaj še vedno resnično! Doletela me je res velika čast in sploh ne vem, kako naj sporočim to novico, saj sem še vedno čisto iz sebe in komaj verjamem, da je res,« je pevka Monika Avsenik, ki je letos nastopila tudi na Melodijah morja in sonca s pesmijo Nisem več edina, objavila v četrtek zvečer na družbenem omrežju novico, ki jo je komaj zadrževala zase. Kot je razkrila, bo 30. in 31. avgusta v puljski Areni glasbena gostja maestra, enega in edinega Andree Bocellija.

Maestro Andrea Bocelli FOTO: Reuters

»Ob spremljavi orkestra bom z njim zapela dva dueta in eno solo pesem,« pove pevka, ki je takšne časti seveda vesela. Kako ne bi bila, saj slavnega tenorista krasita veličasten glas in izjemno širok diapazon. Ob tem je tudi tekstopisec in producent. »Če me je kdo pred dobrimi 14 dnevi videl v Novigradu na kolesu in mu ni bilo jasno, čemu se tako trapasto smejim, zdaj lahko povem, da sem ravno takrat dobila povabilo k sodelovanju, in to direktno od Bocellijevega glasbenega direktorja Marca. Seveda najprej nisem verjela. Potem pa sem spoznala, da gre zares,« še pove pevka, ki je ta vikend tudi med nastopajočimi na odru Avsenikovega festivala v Begunjah.

Kot še doda, njena glasbena pot res ni tako kratka, a se ji vseeno zdi, da je še vedno na začetku. »Sem pa v vseh teh letih doživela res prekrasne koncerte, z zelo različnimi zasedbami in izvajalci. Ta koncert, ki je pred mano. Ta pa je, ne vem, niti v sanjah si nikoli nisem predstavljala, da bom kdaj stala ob boku maestra Bocellija,« razlaga Monika Avsenik, ki je tudi del spremljevalnega banda Jana Plestenjaka. Tako kot njen življenjski sopotnik, prav tako izjemen glasbenik Anže Langus Petrovič - Dagi, s katerim se bosta kmalu poročila.

Monika Avsenik žari od ponosa, saj bo imela duet s slavnim tenoristom. FOTO: osebni arhiv

Kot je še razkrila, pa njena pot ni bila samo zabavna. Nasprotno, velikokrat je dvomila vase, še vedno se želi otresti tudi dvomov drugih ljudi. »Zato še vedno vlagam vase. Tako in drugače. In to, da me je doletela tako zelo velika čast, mi daje občutek, da nekaj delam prav. V meni je gromozanski občutek hvaležnosti. In hvala vsem, ki mi stojite ob strani in vam je všeč to, kar počnem, mi radi prisluhnete in mi namenjate lepe misli, komentarje ob raznih koncertih ali izdaji novih pesmi. Vaši odzivi so zame spodbuda, ki me žene naprej,« sklene Monika.

Italijanski tenorist Bocelli letos praznuje 30-letnico glasbenega delovanja, za eno od postaj ob praznovanju kariere pa je bila izbrana tudi Hrvaška. Na svoji poti se bo 30. in 31. avgusta mudil tudi v puljski Areni, na odru na prostem, kjer je nastopil že pred 20 leti.