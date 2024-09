Nekoč sin, zdaj pa hčerka Simone Weiss: z očetom skupaj tudi na koncerte (FOTO)

Pokojna Simona Weiss, kraljica slovenskih src, za katero je bil pri 52 letih usoden rak, je še danes v spominu mnogih. Od njene smrti mineva deveto leto, v tem času pa sta že odrasla njuna sinova Simon in mlajši Rene, ki je danes star 22 let in po pisanju Jane ni več moški, temveč se je odločil za spremembo spola in imena. Po novem ji je ime Lilliete Weiss.

Starejši sin Simone in Gorana Šarca Simon Weiss je star že 31 let in ima malega sinčka, Lilliete Weiss pa se predala študiju. Na svojem facebooku je 3. novembra lani objavila, da je končala študij podjetništva v Domžalah, a tukaj se njene študijske poti še niso končale.

S svojim očetom Goranom, ki je tudi glasbenik in producent, skupaj uživata na koncertih. Lilliete, kot kaže, obožuje glasbo, z očetom pa sta skupaj obiskala pop ikono Dua Lipa v Puljski areni.

Pod objavami Gorana Šarca so mnogi pisali, da je njegov drugorojenec »izrezana mama« in da imata z mamo »isti obrazek«.