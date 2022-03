Nekdanja tekmovalka Masterchefa ponorela: Za pet minut slave je zatajila družino

V prvi oddaji Masterchefa je sodnik Luka Jezeršek opazil, da je Petra podobna nekdanji tekmovalki Masterchefa, ki jo že zelo dobro poznajo. Petra je priznala, da je njena sestra Jerneja Trofenik Dimnik, ki je nastopila v eni izmed prejšnjih sezon.

Na vprašanje Jezerška, kako se je na novico, da se je prijavila v novo sezono, odzvala Jerneja, je Petra šokirala z odgovorom: »Skregala se je z mano. Sestra mi je rekla, da nisem primerna za ta šov in da ne bom prišla daleč, vendar jaz vem, da ji bom dokazala nasprotno.«

Jerneja: Njena umazana igra se je očitno začela že v prvi oddaji

Jernejo smo lahko spremljali v 6. sezoni. FOTO: Pop TV

Na facebooku se je oglasila tudi Jerneja, znana tudi kot Cukerpekarca, ki je povedala svojo plat zgodbe. »Letos, bo očitno sezona Masterchefa še bolj nora. Nihče ni mogel spregledati izjave, ki jo je podala Petra. Ne samo jaz, vsi okrog mene, vsi smo bili šokirani. Niti ne jezni, ampak v šoku, brez besed, da je lahko ena oseba, ki bi naj bila član družine, katero si celo življenje podpiral in spoštoval, imel rad, povedala kaj tako podlega in hinavskega kot je bila njena izjava pred Luko Jezerškom, do katerega sama gojim globoko spoštovanje. Vsak, ki se odloči iti v tako oddajo, gre vanjo po zmago, gre čez vse, tudi čez trupla, če tako želi ampak preko družine, zatajit družino, jo oblatit za svojih 5 minut slave in izjaviš nekaj tako nespoštljivega, hinavskega in to celo s ponosom ter nasmeškom na obrazu... NE... tukaj pa jaz potegnem črto!«

Jerneja priznava, da je še pred šovom med njima s Petro res prišlo do krakega stika. »Ja, s sestro sva se skregali ob njeni najavi da odhaja v Masterchef. Kako in zakaj, niti ne mislim razkrivat ker so to zasebne in družinske zadeve. Definitivno pa povod za spor ni bil njen odhod v Masterchef, temveč način kako in zakaj je to storila. Njena umazana igra se je očitno začela že v prvi oddaji.«