Nekdanja RTV-jevka takole opisala Mišo Molk, usuli so se komentarji

Lani spomladi, ko so se na RTV Slovenija dogajale velike kadrovske spremembe in so novinarji začeli stavkovni val, ki še danes traja, je bila ena prvih, ki so zapustili nacionalno medijsko hišo, novinarka in voditeljica Rajka Pupovac. Ta se je poslovila od ekipe informativnega programa RTV. Letos, ko v pokoj odhaja Miša Molk (69), so na dan prišli spomini, ki še niso zbledeli.

»Mišo Molk sem spoznala pred dobrimi 20 leti, ko sem na RTV prišla kot študentka, ni me poznala, nisem delala z njo, a me je ob vsakem srečanju na hodniku prijazno nagovorila, in taka je bila ves čas in do vseh. Televizijka z veliko začetnico!« se je spomnila Pupovčeva, ki je zdaj zaposlena kot strokovnjakinja za odnose z javnostmi v ZD Ljubljana.

Pod objavo Rajke Pupovac so se zvrstili komentarji. Navedli jih bomo le nekaj:

»Take srčne kulture, kot jo ima Miša Molk, pripadniki sekte ne bodo dosegli v tem življenju niti v naslednjih sto.«; »Nihče ji ne očita neprijaznosti, ampak pri 69 letih je pa menda že čas za pokoj. In ni tako zelo popularna, da bi jo morali za vsako ceno obdržati.«; »Kaj pa je posebnega, če človek človeka ogovori in pozdravi, da ste tako navdušeni nad gestami Miše Molk? Nekaj povsem običajnega v normalnem svetu. Je pa res, da smo mi v Sloveniji.«; »Gospa Miša gre lahko še vedno delat na kakšno od komercialnih televizij, seveda če jo bodo kam povabili. Na državnih jaslih se zastonj nažirati pa ni pošteno do davkoplačevalcev.«

Kot je znano, je legendarna televizijka Molkova po ultimatu vodstva RTV Slovenija sprejela odločitev, da se junija upokoji. Za marsikoga je bil utemeljen razlog, da se Molkova pri 70 letih upokoji, a ravnanje vodstva je mnoge presenetilo. Dali so ji ultimat, ali naj vodi modno oddajo Prestiž na drugem programu RTVS ali pa jo čaka izredna odpoved.