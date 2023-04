Še en znani obraz zapušča RTV Slovenija? Ultimat: ali sprejmeš ali dobiš nogo

Na javni RTV Slovenija poteka boj. Na eni strani je vodstvo, ki vztraja pri tem, da izpolnjuje poslanstvo RTV Slovenija, prizadevajo si ravnati v javnem interesu, vedno znova poudarjajo tudi, da ne stavkajo vsi, da so uredniki in novinarji pri svojem delu avtonomni in neodvisni. Na drugi strani so glasni in stavkajoči zaposleni, ki so prepričani, da je pod tem vodstvom ogrožen javni interes. Očitajo mu, da siromaši in uničuje informativni program javne televizije, pritiska na kritične zaposlene in tako ogroža pravico javnosti do obveščenosti. Prepričani so, da poteka razgradnja informativnega programa Televizije Slovenija (TV SLO), izpostavljajo poseganje v novinarsko in uredniško delo, dogajajo se šikaniranja in grožnje z disciplinskimi postopki in odpovedmi pogodb.

Zadnje naj bi doletelo tudi enega najbolj znanih obrazov iz programa TV Slovenija Mišo Molk. Ne tako dolgo tega so jo povabili na sestanek, kjer so ji postavili ultimat: ali bo prevzela vodenje oddaje Prestiž na drugem programu TV Slovenija ali pa ji bodo dali nogo (uradno se temu reče sprožitev postopka izredne odpovedi), smo izvedeli. To so ji sporočili na sestanku, kjer so bili prisotni med drugimi Uroš Urbanija, direktor TV Slovenija in odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik ter še nekaj drugih. Dogovorili so se, da ima Molkova do jutri, to je 14. aprila, čas, da sporoči svojo odločitev.

Miša Molk. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Kaj je rubrika Prestiž

Mimogrede: če ne poznate oddaje Prestiž, je na spletni strani RTV Slovenija o njej zapisano: »Rubrika Prestiž bo ponujala različne vsebine, ki se bodo navezovale na glamur in modo, življenjski slog, praznike, kulinariko in družabno dogajanje.« Če ste kdaj spremljali Mišo Molk, njene pogovore in intervjuje, verjetno razumete, zakaj ponujenega ni sprejela z odprtimi rokami.

Molkova je prej vodila oddajo Z Mišo, a jo je vodstvo med prenovo preprosto izbrisalo. Zakaj, Miša še danes ne ve. Splošno znano dejstvo je, da je znani obraz RTV nekoč deloval znotraj razvedrilnega programa, nato pa je bila prestavljena v informativnega.

Konec Miše Molk na RTV Slovenija

Bo tokratni dogodek dovolj in bo s Kolodvorske za vedno odkorakala? O vsem dogajanju smo se na hitro pogovorili z Molkovo, ki nam je zaupala, da z objavo na spletnem portalu Tukaj smo, v kateri so zapisali, da ji grozijo, nima nič: »Ne vem, kdo piše za portal Tukaj smo. Bi pa bilo vsaj spodobno, da bi me prej kaj vprašali in me seznanili z objavo.«

»Z vsemi težavami, z velikimi, družbeno pomembnimi vsebinami, kamor umeščam tudi problematiko javne RTV Slovenija, ki je brez verodostojnega, od politike in kapitala neodvisnega javnega medija ni, se zdaj ukvarjam še s tem, kaj komu reči, kje kaj povedati … No, tega samonadzora poprej ni bilo. Zdaj pa je. Ta ušiva, zanikrna previdnost, ki se vriva v naš televizijski vsakdan,« je dejala.

Brisanje obrazov nasprotnikov

Odzvala se je tudi na zapis na portalu: »Ja, povsem drži! Ni bila le grožnja, bil je ultimat!« Naše informacije, da so jo ponudili vodenje oddaje Prestiž ali izredno odpoved delovnega razmerja, je potrdila. Vesela je podpore, pravzaprav je navdušena nad tem, kako jo ogorčeni kolegi in kolegice podpirajo: »Nekateri me nežno objamejo, drugi spodbujajo, naj ne odneham. Oboji razumejo.«

Na RTV Slovenija Miši Molk ponujajo vodenje rubrike Prestiž. FOTO: Leon Vidic, Delo

»Sedanje vodstvo se trudi izbrisati vse obraze in oddaje, ki so bili prepoznavni in ki so/smo /kadarkoli spregovorili v bran neodvisnega javnega medija. Drugačno televizijo želi ustvariti, z novimi uredniki in novimi voditelji. Seveda sem tudi jaz drugačna, a ne po meri obstoječega vodstva. Sem večopravilna. V različnih televizijskih žanrih sem delala. Z uspehom. Je pa res, da me niso povabili recimo k vodenju oddaje Arena, da so mi ukinili pogovorno oddajo in v ta termin naseli voditeljico oddaje Arena. Kakšna čudovita naključja,« je dejala Molkova.

Na stran potisnjeni voditelji

Dodala je: »Zdaj pa kreativnost nekje ždi, elana ni, čeprav nekateri novinarji in novinarke delajo na meji izgorelosti; novih uspešnih oddaj ni, prepoznavne televizijske voditeljice in voditelje, govorim o informativnem programu, so potisnili v stran. In, kar je najbolj boleče, preštevamo se med seboj, se umeščamo med glasne in tihe in tiste, ki kakor da so z nami, izpostavljali se pa ne bi.«

O srečanju z vodstvom nam je razkrila: »Glede na to, da so bili na sestanek vabljeni vsi na osedlanih pozicijah, no, dveh potem ni bilo ... ampak, ok, cel štab ljudi, sem predvidevala, da se bomo dobro menili. Ah, seveda ne, sploh ni šlo za to. Ni šlo za pogovor. Načrt je bil jasen. Kot že enkrat poprej. In zaradi prepričanja, da dobri nameni ne peljejo nujno tudi v pekel, sem kljub nasvetom, naj pridem z odvetnikom, prišla na ta sestanek sama. Povsem benevolentno se mi je pridružila predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov na RTV Helena Milinkovič. In, ja, poudarjam, pogovora ni bilo. Zgodil se je ultimat.«

Je odločitev že sprejela? Ne, nam je odvrnila Molkova.

